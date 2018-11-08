انتخاب إحدى الكوريات الأمريكيات في الكونغرس الأمريكي

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تم انتخاب مرشحة الحزب الجمهوري، الأمريكية من أصل كوري، "يونغ كيم"، لعضوية مجلس النواب الأمريكي.ووفقًا للأرقام الصادرة عن شبكة "سي إن إن" ووكالة "أسوشيتد برس"، حصلت المرشحة البالغة من العمر 56 عامًا على 51% من الأصوات، مقابل 47% للمرشح الديمقراطي "كيل سيسنيروس"، في الحي التاسع والثلاثين من ولاية كاليفورنيا.وبذلك أصبحت "يونغ كيم" أول امرأة كورية أمريكية تنتخب للكونغرس، وسوف تخلف النائب "إد رويس"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي.كما حل المرشح من أصل كوري "آندي كيم" في المركز الثاني، في الحي الثالث بولاية "نيوجيرسي" في منافسته مع النائب الجمهوري "توم ماك آرثر".