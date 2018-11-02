رئيس الوزراء يأمر بتشكيل فريق عمل حكومي حول الغبار الناعم

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أمر رئيس الوزراء الكوري "لي ناك يون" مكتب تنسيق السياسات الحكومية بالإسراع في تشكيل فريق عمل شامل للتوصل إلى إجراءات أكثر فاعلية في التعامل مع مشكلة الغبار الناعم.وأصدر رئيس الوزراء هذه التعليمات اليوم الخميس خلال اجتماع تنسيق السياسات في المجمع الحكومي في سيول، حيث قال إن مواجهة مشكلة الغبار الناعم تتطلب إشراك عدة وزارات.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه منذ تنفيذ الإجراءات الشاملة للحد من الغبار الناعم في سبتمبر من العام الماضي، انخفضت مستوياته بنحو 10% لتصل إلى 22 ميكروغرام لكل متر مكعب خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.وأضاف أن وزارة البيئة والوزارات الأخرى وضعت مؤخرًا تدابير لتخفيض كمية الغبار الناعم في بيئة الحياة اليومية، حتى يشعر الناس بتحسن فعلي في جودة الهواء.كما أمر رئيس الوزراء الحكومة بالتحقق من تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح، وتعزيز التعاون البحثي مع الصين والدول المجاورة الأخرى.