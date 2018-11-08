سيول تقول إن بيونغ يانغ هي التي اقترحت تأجيل المحادثات مع واشنطن

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كشفت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" لنواب البرلمان اليوم الخميس عن أن كوريا الشمالية هي التي اقترحت في البداية تأجيل المحادثات رفيعة المستوى التي كان من المقرر ان تعقدها مع الولايات المتحدة، اليوم الخميس.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء أن الاجتماع المقرر في نيويورك عقده بين الوزير "مايك بومبيو" ونائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول"، قد تم تأجيله إلى موعد لاحق.وقالت "كانغ" إن كوريا الشمالية أشارت إلى تعارض المواعيد عندما طلبت تأجيل الاجتماع.وكانت هناك تكهنات واسعة بأن التأجيل ربما جاء بسبب تعثر في المناقشات، أو ربما يكون تكتيكًا تفاوضيًّا.