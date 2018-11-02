الرئيس مون يأمر بمراجعة نظام المعاشات الوطني

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تدرس الحكومة الكورية حاليا مشروع لإصلاح نظام المعاشات الوطني يتضمن رفع قيمة تلقي المعاشات ورفع نسبة رسوم التأمين.وقدم وزير الصحة والرفاهية "بارك نونغ هو" تقريرا حول هذا المشروع إلى الرئيس "مون جيه إين" أمس، تضمن رفع نسبة استبدال الدخل بالمعاشات إلى 50% على الأكثر، بينما تبلغ حاليا 45%، ورفع نسبة التأمين إلى 15%، والتي تبلغ 9% حاليا.وبعد أن استمع الرئيس مون إلى المشروع، قال إن هذا المشروع لا يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب، وأصدر أوامر بإجراء مراجعة شاملة للمشروع.كما أمر الرئيس مون بتعديل المشروع من خلال جمع مختلف الآراء بحيث يكون متسقا مع الموقف الشعبي بقدر الإمكان.وبالتالي من المتوقع أن يتم تأجيل جدول أعمال تنفيذ المشروع، بما في ذلك تنظيم ندوة مفتوحة كان من المقرر عقدها الأسبوع القادم، وتقديم المشروع إلى البرلمان في نهاية هذا الشهر.