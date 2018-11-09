انتخاب نائبين بالكونغرس الأمريكي من الكوريين الأمريكيين

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يستعد اثنان من السياسيين الكوريين الأمريكيين للانضمام إلى مجلس النواب الأمريكي، بعد الانتخابات النصفية للكونغرس.وكانت يانغ كيم، وهي المرشحة الجمهورية للمنطقة التاسعة والثلاثين لولاية كايفورنيا، قد تقدمت على المرشح الديمقراطي جيل سيسنروس بفارق ضئيل، حتى منتصف ليلة الأربعاء.وسوف تصبح هي أول امرأة كورية أمريكية في الكونغرس الأمريكي.كما كان آندي كيم، المرشح الديمقراطي المنافس للمرشح الجمهوري توم ماك آرثر، في المنطقة الثالثة لنيوجيرسي، متقدمًا بفارق طفيف عن ماك آرثر، حتى منتصف ليلة الأربعاء.وفي حالة استمرار تقدمهما بعد فرز جميع النتائج، فسوف يصبحان أول عضوين بالكونغرس من أصل كوري، بعد كيم تشانغ جون، الذي خدم في مجلس النواب بين عامي 1993 و1999.