الحكومة والحزب الحاكم يقرران رفع السعر المستهدف للأرز

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قررت الحكومة الكورية والحزب الديمقراطي الحاكم رفع السعر المستهدف للأرز من 188 ألف وون حاليا للعبوة التي تحتوى على 80 كيلوغراما، إلى 196 ألف وون، وضعا في الاعتبار معدل التضخم خلال السنوات الخمس الماضية.ومن جانبه، طالب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي برفع السعر المستهدف ليتجاوز 220 ألف وون بناء على معدل التضخم خلال السنوات العشر الماضية.ومن المتوقع أن تتكلف عملية رفع سعر العبوة الواحدة بألف وون حوالى 38 مليار وون، وهو ما يعني أن رفع السعر بالمقدار الذي يطالب به الحزب المعارض سيتكلف ما يزيد عن 1.1 تريليون وون.وترى الحكومة والحزب الحاكم أن رفع السعر المستهدف أكثر من اللازم سيتسبب في الإفراط في إمدادات الأرز، وهو ما سيؤدى بدوره إلى انخفاض دخل مزارعي الأرز في نهاية المطاف.ويخطط اتلمعسكر الحاكم لتطبيق نظام الدفع المباشر الذي تقدم الحكومة من خلاله دعما ماليا للمزارعين بغض النظر عن تقلبات أسعار الأرز في السوق، على جميع أنواع المنتجات، حيث يتم حاليا تركيز الدعم المالي الحكومي على زراعة الأرز فقط.