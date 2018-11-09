صور تكشف توقف كوريا الشمالية عن تفكيك موقع إطلاق الصواريخ

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قال تقرير نشره موقع "38 نورث" الأمريكي أمس الخميس إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية يوم الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي تشير إلى أن كوريا الشمالية توقفت عن تفكيك موقع "دونغ تشانغ ري" لإطلاق الصواريخ واختبارات محركات الصواريخ.وكانت كوريا الشمالية قد قامت بتفكيك جزء من موقع اختبارات محركات الصواريخ في "دونغ تشانغ ري" يوم الثالث من شهر أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الوقت توقفت عن عملية التفكيك رغم التعهد الذي قدمه زعيمها "كيم جونغ أون" إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال القمة بينهما في شهر يونيو الماضي.وفيما يخص رصد تغيير جزء من سقف مخزن الوقود والمؤكسد في منصة إطلاق الصواريخ، قال التقرير إنه يبدو أنه تم تركيب وحدة تهوية في المخزن خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.