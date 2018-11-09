توقعات بتعرض وتيرة تنفيذ مشروعات التعاون بين الكوريتين للتباطؤ

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أصبح تباطؤ وتيرة تنفيذ مشروعات التعاون بين الكوريتين أمرا لا مفر منه بسبب الجمود الذي تتعرض له العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.ويشار إلى أن جميع مشروعات التعاون بين الكوريتين كانت متوقفة بسبب الجولة الثانية من المحادثات رفيعة المستوى التي كانت من المقرر عقدها في نيويورك بين وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" ونائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول"، والتي تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.وبهذا أصبح من الصعب بدء تنفيذ أعمال مشروع ربط خط السكك الحديدية بين الكوريتين الذي كان من المقرر له أن يبدأ في أواخر شهر نوفمبر الجاري .كما يتوقع أن يتم تأجيل إنشاء موقع دائم في منتجع جبل كوم كانغ للم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، حيث أصبح من الصعب تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قائدي الكوريتين بشأن عقد جولة أخرى من برنامج لم شمل الأسر المشتتة قبل نهاية هذا العام.