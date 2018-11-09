مجلس الأمن الدولي يوافق على تقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية

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كشف تقرير بثه راديو صوت أمريكا عن أن لجنة العقوبات الدولية على كوريا الشمالية، والتابعة لمجلس الأمن الدولي، قد وافقت على طلب منظمة اليونيسيف لشحن مساعدات إنسانية بقيمة تزيد عن 460 ألف دولار، إلى كوريا الشمالية.وأشار التقرير إلى أن السفير الهولندي في الأمم المتحدة، والذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، "كارل فان أوستروم"، قد قال في رسالة بعث بها إلى منظمة اليونيسيف يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، إن لجنة العقوبات قد وافقت على طلب المنظمة إصدار إعفاءات لإرسال مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية، بما في ذلك 35 مادة من الأدوات الطبية والأدوية اللازمة لمقاومة أمراض السل والملاريا.