القبض على الرئيس التنفيذي المتهم بالاعتداء على موظفيه

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ألقت الشرطة القبض على رئيس شركة خدمات التخزين المحلية، بسبب اعتداءاته على موظفيه وتهم أخرى.وقبلت محكمة مقاطعة سوون أمس الجمعة طلب الشرطة، وأصدرت مذكرة توقيف بحق يانغ جين هو، رئيس شركة WeDisk وشركة الروبوتات K-Technology، مشيرة إلى احتمال هروبه أو إتلافه للأدلة.وقد اعترف المتهم بمعظم التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الاعتداء والإكراء وانتهاك القوانين المتعلقة بأمن المعلومات وحماية الحيوانات والأسلحة النارية.وقالت الشرطة إن يانغ اعترف بتدخين الماريوانا، وأنها تجري اختبارًا لدمه للتأكد من قيامه بهذا.