وزير الخارجية الياباني يؤكد على أهمية التبادلات الثنائية

قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إن التبادل بين مواطني البلدين يجب أن يستمر، على الرغم من حكم المحكمة الكورية في قضية العمل القسري في زمن الحرب في طوكيو.ووفقًا للصحف اليابانية، فقد صرح الوزير أمس الجمعة بأن حكم المحكمة يجب ألا يؤثر على التبادلات الثنائين بين المواطنين.وقد كان كونو قد صرح بعدة تصريحات متشددة منذ صدور الحكم، وقال إن الحكومة الكورية مسؤولة عن تعويض الضحايا، كما قال إن ذلك الحكم يمثل تحديا للمجتمع الدولي.وردًا على ذلك فقد أعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون عن أسفه الشديد تجاه التصريحات العدوانية التي أدلى بها كبار المسؤولين اليابانيين، بشأن حكم المحكمة.وقال إن تلك التصريحات لم تكن مناسبة ولا حكيمة.من جانبه، لم يعتذر كونو أو يعرب عن أسفه عن تلك التصريحات، مما أثار ردة فعل غاضبة في كوريا الجنوبية، واكتفى بالقول بأنه ليس لديه تعليق.