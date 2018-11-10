الولايات المتحدة والصين تؤكدان على السعي المشترك لنزع السلاح النووي من الشمال

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اجتمع كبار مسؤولي الخارجية والدفاع لواشنطن وبكين، خلال الحوار الدبلوماسي والأمني السنوي بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن أمس الجمعة. وكان نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية أحد الموضوعات الرئيسية، إلى جانب النزاع التجاري المستمر بين البلدين، وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.وخلال المحادثات الأمنية؛ ركز وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية.وقد قال عضو المكتب السياسي الصيني يانغ جيه تشي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك؛ إن العقوبات على الشمال ستظل سارية، لكنه حث الولايات المتحدة على أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع الشمال.وفي المحادثات التي شهدت أيضًا اجتماعًا بين وزير الدفاع الأمريكي والصيني، قام الجانبان ببحث الخلافات بينهما حول القضايا الشائكة، بما في ذلك النزاع التجاري الحالي وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي.وحثت واشنطن بكين على وقف عسكرتها لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه؛ وردت الصين بأنه على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إرسال السفن الحربية بالقرب من الجزر التي تطالب بها الصين في المنطقة.