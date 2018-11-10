فيلم وثائقي عن ضحايا الاسترقاق الجنسي في لوس أنجلوس

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من المقرر أن يتم عرض فيلم وثائقي عن ضحايا الاسترقاق الجنسي في اليابان في وقت الحرب، الأسبوع المقبل.ووفقًا للمنتدى الأمريكي الكوري في كاليفورنيا، ستشارك عدة مجموعات في رعاية بث الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان: "الاعتذار".وسيتم عرض الفيلم يوم الخميس المقبل في المركز الأمريكي الياباني الثقافي، الواقع في شارع "طوكيو الصغيرة"، وهو شارع ياباني في وسط مدينة لوس أنجلوس."وقد صدر فيلم "الاعتذار" عام 2016، من إخراج المخرجة الكندية تيفاني هسيونغ. ويحكي الفيلم قصة ثلاثة من نساء المتعة؛ إحداهن صينية والثانية كوريا والثالثة من الفلبين، اللاتي أجبرن على العمل كرقيق جنسي للجيش الياباني، خلال الحرب العالمية الثانية.يأتي هذا العرض بينما يواصل عمدة مدينة أوساكا بمطالبة مدينة سان فرانسيسكو بإزالة التمثال الذي يحيي ذكرى ضحايا جرائم الحرب اليابانية.