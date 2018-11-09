السفير الكوري لدى أمريكا يؤكد على بناء الثقة من أجل نزع الأسلحة النووية

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قال السفير الكوري الجنوبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية "جو يون جي" إنه يلزم بناء الثقة من أجل تحقيق خطوة أخرى الى الأمام، في عملية نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك في كلمة ألقاها بعد فوزه بجائزة الدبلوماسية الخاصة، في مؤتمر مجلس الشؤون العالمية، الذي عقد في واشنطن، في 9 من الشهر الحالي. حيث أشاد "جو" بإقامة ثلاثة اجتماعات قمة بين الكوريتين، والقمة الثنائية بين بيونغ يانغ وواشنطن خلال هذا العام.كما قال السفير الكوري إن محاولات بيونغ يانغ للقيام بتجارب إطلاق الصواريخ قد توقفت، بالإضافة الى تخفيف التهديدات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدا على أهمية استمرار هذه الجهود الدبلوماسية لتحقيق السلام.وأضاف "جو" أنه يسعى لتضييق فجوة المواقف بين الأطراف المعنية، وحث المشاركين في المؤتمر على تأييد التحالف بين كوريا والولايات المتحدة الأمريكية.