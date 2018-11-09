سيول تهدي 200 طن من اليوسفي لبيونغ يانغ

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قررت كوريا الجنوبية إرسال 200 طن من فاكهة اليوسفي التي تمت زراعتها في جزيرة جيجو إلى كوريا الشمالية، ردا على هدية من طنين من فطر الصنوبر قدمتها كوريا الشمالية للرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" خلال الجولة الثالثة من القمة بين الكوريتين التي عقدت في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر الماضي.وقامت طائرات شحن عسكرية كورية جنوبية بنقل اليوسفي إلى بيونغ يانغ في رحلتين أمس الأحد، وسوف تقوم بنقل الكمية المتبقية اليوم الاثنين.الجدير بالذكر أن جزيرة "جيجو" هي مسقط رأس جد "لي سول جو" زوجة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وهي تعتبر واحدة من الوجهات المرشحة التي قد يقوم الزعيم الشمالي بزيارة لها خلال زيارته المحتملة لكوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أيضا أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد هذه الزيارة التي سيقوم بها "كيم" لكوريا الجنوبية ردا على زيارة الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لبيونغ يانغ.