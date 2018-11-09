مدير المكتب الرئاسي للسياسات الاقتصادية يتعهد بدعم وزارة المالية

Photo : KBS News

أكد "كيم سو هيون" مدير المكتب الرئاسي الجديد لشؤون السياسات الاقتصادية أنه سيدعم بالكامل وزير المالية والتخطيط الجديد "هونغ نام كي".جاء ذلك في تصريح أدلى به "كيم" للصحفيين أمس الأحد، حيث قال إن وزير المالية والتخطيط ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ" سيمثل الجهة الوحيدة المسؤولة عن التعامل مع القضايا الاقتصادية وإدارتها، وأنه سيتعاون معه ضمن فريق واحد.وأضاف "كيم" الذي تم تعيينه حديثا في منصبه أنه يتوجب على كوريا أن تتغلب على التفاوت المتزايد في الدخل وانخفاض معدلات المواليد والنمو الاقتصادي البطيء، من خلال اتباع نهج متكامل يجمع بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية.وأشار إلى إنه سيستمر في الالتزام بالمبادئ الثلاثة للسياسات الاقتصادية، وهي تحقيق النمو المعتمد على زيادة الدخل، والنمو الإبداعي، والعدالة الاقتصادية.ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والتخطيط الجديد "هونغ نام كي" في تصريحات أدلى بها يوم الجمعة الماضي، إنه سيكون مسؤولا عن مهام مراقبة وتسيير القضايا الاقتصادية، مؤكدا أنه سيواصل تنفيذ سياسات النمو المعتمدة على زيادة الدخل من خلال تعديلها وتحسينها.وأشار "هونغ" إلى أن معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام قد يقل عن توقعات الحكومة البالغة 2.9%.