تنفيذ حركة سيه ما أول في الخارج دون تغيير اسمها

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كشفت حكومة مقاطعة شمال كيونغ سانغ أمس الأحد عن أن الرئيس "مون جيه إين" تلقى تقريرا من حاكم المقاطعة "لي تشول أو" يوم الخميس الماضي حول القضايا التي تواجهها حكومته الإقليمية.وبعد استماعه للتقرير، أصدر الرئيس "مون" تعليمات لمساعده للشؤون السياسية بمواصلة تنفيذ حركة المجتمع الجديد، "سيه ما أول"، في الخارج دون إجراء تغيير في تسميتها.وبهذا من المتوقع استئناف تنفيذ المشروعات تحت اسم حركة المجتمع الجديد في الخارج بعد أن توقفت منذ بداية هذا العام.الجدير بالذكر أن حاكم مقاطعة شمال كيونغ سانغ قد قال في تقريره إن حكومة المقاطعة تعاني من مشكلة في تنفيذ مشروعات حركة "سيه ما أول" التي كانت تنفذها الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" بسبب وقف تقديم الدعم الحكومي لها.