محافظة لياونينغ الصينية تعزز تعاونها مع الشركات الكورية

وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الكورية سيول وفد صيني يتكون من 10 مسؤولين، برئاسة "تشين لوي بينغ" نائب حاكم محافظة "لياونينغ"، بناء على دعوة من "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي".وفي أثناء إقامة الوفد الصيني في كوريا، التي تستغرق ثلاثة أيام، سيبحث مع مسؤولي حكومة مقاطعة كيونغ كي سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين المحافظة الصينية والمقاطعة الكورية، وسيقوم بزيارات للشركات الكورية، بما في ذلك شركتا "إس كيه" و"سي جيه".وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي تخطط حكومة محافظة "لياونينغ" الصينية لبناء منطقة اقتصادية خاصة في منطقة "دانغ تونغ"، وربط خطوط السكك الحديدية والطرق التي تعبر الصين والكوريتين.كما أعلنت حكومة محافظة "لياونينغ" يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي عن خطة لتشكيل تكتل اقتصادي في شمال شرق آسيا يشمل الصين والكوريتين واليابان ومنغوليا .