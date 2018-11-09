معدلات تأييد الرئيس الكوري مون جيه إين تنخفض بـ0.2%

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" تراجعا للأسبوع السادس على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الخامس وحتى التاسع من نوفمبر الجاري على 2503 من المواطنين البالغين، بلغت نسبة تأييد الرئيس "مون" 55.4% ، بانخفاض 0.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما نسبة المعارضة فقد زادت بـ0.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق لتصل إلى 38.3%.ويرجع السبب في تراجع نسبة تأييد الرئيس "مون" إلى الجدل المثار حول مشروع الحكومة لإصلاج نظام المعاش الوطني، وتغيير المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية.وبلغت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 40.7%، بعد أن كانت 41.3% في الأسبوع الأسبق، وتلاه كل من: حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي بنسبة تأييد بلغت 20.7%، ثم حزب العدل بـ8.4%، وحزب الإصلاح المستقبلي بـ7.3%، وحزب السلام الديمقراطي بـ2.6%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.