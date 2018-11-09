صناعة السيارات الكورية تتمتع بانتعاش في الإنتاج والتصدير والمبيعات المحلية

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قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين إن حجم إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر الماضي قد شهد زيادة بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضافت أن حجم صادرات السيارات الكورية قد زاد بنسبة 32.2%، كما زاد حجم مبيعاتها المحلية بنسبة 23.6%.وبهذا بلغ حجم إنتاج السيارات في كوريا خلال شهر أكتوبر الماضي 381 ألفا و595، وحجم صادراتها 230 ألفا و86، وحجم مبيعاتها المحلية 160 ألفا و881 سيارة.أما سيارات "بي إم دبليو" الألمانية الخاضعة للاستدعاء بسبب تعرض بعضها لحرائق في المحركات في أثناء السير، فقد بلغ حجم مبيعاتها في كوريا في شهر أكتوبر الماضي 2131 وحدة، بزيادة 3.8% مقارنة بالشهر الأسبق، وبانخفاض 51.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.واتضح أن حجم مبيعات السيارات المستوردة في كوريا قد بلغ 22 ألفا و697 وحدة في أكتوبر، بزيادة 27.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.