الرئيس الكوري يقوم بجولة تشمل سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة

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من المقرر أن يبدأ الرئيس الكوري "مون جيه إين" غدا الثلاثاء جولة تشمل كلا من سنغافوره وبابوا غينيا الجديدة وتستغرق 6 أيام.وخلال زيارته لسنغافوره سيحضر الرئيس "مون" القمة بين كوريا ومنظمة آسيان، وقمة آسيان زائد ثلاثة، وقمة شرق آسيا، حيث يبحث مع قادة الدول الآسيوية سبل تعزيز التعاون الحقيقي بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء في منظمة آسيان.وسيعرض الرئيس "مون" اقتراحا لعقد قمة خاصة بين كوريا وآسيان خلال العام القادم، كما سيكشف عن خطة لعقد قمة بين كوريا ودول منطقة نهر "ميكونغ".وبعد اختتام زيارته لسنغافوره سيتوجه الرئيس "مون" إلى بابوا غينيا الجديدة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ "آبيك"، التي ستعقد يومي السابع عشر والثامن عشر من نوفمبر.وسيعرض الرئيس "مون" في هذه القمة رؤاه الإصلاحية الهادفة إلى بناء دولة شامل يتمتع فيها جميع المواطنين معا بمعيشة جيدة.وخلال جولته المرتقبة يخطط الرئيس "مون" لإجراء سلسلة من الاجتماعات مع قادة الدول المشاركة، بمن فيهم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ورئيس الوزراء الأسترالي "سكوت موريسون"، والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، ونائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس".