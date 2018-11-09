وزارة التوحيد توافق على زيارة 7 مسؤولين كوريين شمالين لكوريا الجنوبية

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واقفت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية على طلب بزيارة 7 مسؤولين كوريين شماليين، بمن فيهم نائب رئيس لجنة سلام آسيا والمحيط الهادئ "لي جونغ هيوك"، ومديرة مكتب استراتيجية جبهة التوحيد التابع لوكالة جبهة التوحيد، للمشاركة في التجمع الدولي للسلام والازدهار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الذي ستنظمه حكومة مقاطعة كيونغ كي واتحاد السلام والتبادلات لممنطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدءا من يوم الأربعاء القادم في مدينة "كويانغ".وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد "بيك تيه هيون" إن الوفد الكوري الشمالي سيصل إلى سيول بعد غد الأربعاء في زيارة تستغرق أربعة أيام.