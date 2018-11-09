المواطن الكوري المختطف في ليبيا بصحة جيدة

Photo : YONHAP News

قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين إن الحكومة الليبية أكدت أن المواطن الكوري الجنوبي المختطف هناك لا يزال بصحة جيدة.وأضاف المسؤول أن السلطات الليبية تتابع باهتمام مع الجهات المعنية جهود تحرير المواطن الكوري وبقية المختطفين وعودتهم لأهلهم سالمين.الجدير بالذكر أن جماعة مسلحة كانت قد اختطفت مهندسا كوريا جنوبيا و3 مواطنين فلبنيين آخريين في محطة لتنقية المياه في جبل "الحساونة" في غرب ليبيا يوم السادس من شهر يوليو الماضي.وقال المسؤول إن عدد الكوريين المقيمين في ليبيا يبلغ 23 حاليا، مشيرا إلى أنه يتوجب عليهم مغادرة ليبيا حتى يوم السابع عشر من نوفمبر الجاري،و إلا فقد يتم إلغاء جوازات سفرهم.