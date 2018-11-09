بدء تفكيك نقاط الحراسة داخل المنطقة منزوعة السلاح

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قال الجيش الكوري الجنوبي إنه بدأ اليوم الاثنين في تفكيك مباني نقاط الحراسة الواقعة داخل المنطقة منزوعة السلاح، وذلك بعد انتهاء عملية سحب الجنود المتمركزين فيها وأدواتهم.ويخطط الجيش الكوري لتفكيك مباني 10 نقاط من بين 11 نطقة حراسة داخل المنطقة منزوعة السلاح حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بناء على الاتفاق العسكري الموقع بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي، لكنه سيحتفظ بنقطة الحراسة المتبقية الموجودة الساحل الشرقي، والتي تعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية الهدنة في عام 1953.وستجرى عملية تفكيك نقاط الحراسة باستخدام حفارات بدلا من المتفجرات، ضمن الجهود الرامية إلى حماية البيئة داخل المنطقة منزوعة السلاح.