طائرات كي تي - 1 التدريبية الكورية تسجل 300 ألف ساعة طيران خالية من الحوادث

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من المتوقع أن تسجل طائرات "كي تي -1" التدريبية الكورية 300 ألف ساعة طيران خالية من الحوادث في غضون هذا العام.وكان هذا النوع من الطائرات قد تم تطويره بتقنية كورية خاصة، وتم نشرها لأول مرة في عام 2003، وقد بلغ إجمالي المسافة التي قطعتها 115 مليونا و800 ألف ميل خلال الـ15 عاما الماضية، تم من خلالها تدريب أكثر من 2500 من طياري المقاتلات.وقد ساهمت التتقنيات المكتسبة من خلال تطوير طائرات "كي تي - 1" في تطوير مقاتلات "تي - 50" التدريبية الكورية ذات التقنية العالية.وتم تصدير حوالى 100 طائرة من طراز "كي تي - 1" إلى عدة دول حول العالم، بما في ذلك تركيا وبيرو وإندونيسيا، كما يدرس سلاح الجو الإسباني حاليا شراء هذا النوع من الطائرات.