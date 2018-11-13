الكوريتان تفشلان في الاتفاق على موعد لإجراء مسح مشترك على الطرق

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عقدت الكوريتان اجتماعا ثانيا لمجموعة أبحاث الطرق المشتركة بينهما أمس الاثنين، لكنهما فشلتا في التوصل إلى اتفاق حول موعد إجراء مسح على الطرق العابرة للحدود على طول الساحل الشرقي.وصرح مسؤول في وزارة التوحيد في سيول بأن الجانبين عقدا اجتماعا في مكتب الاتصال في مدينة كيسونغ الحدودية الكورية الشمالية، حيث أجريا مناقشات لتحديد أقسام وأساليب المسح، واتفقا على إجراء محادثات إضافية في وقت لاحق.وكانت المجموعة المشتركة لأبحاث الطرق قد عقدت اجتماعها الأول يوم 13 أغسطس، وأجرت مسحًا لمدة أسبوع على الطرق بين مدينتيْ كيسونغ وبيونغ يانغ، لكنها فشلت في تحديد موعد لإجراء مسح مشترك على الطرق على خط "دونغ هيه" على طول الساحل الشرقي.وكان من المتوقع أن يحدد الجانبان جدولا للمسح خلال محادثات الأمس الاثنين، لكنهما اختلفا حول الأقسام التي سيشملها المسح، حيث اقترحت كوريا الجنوبية إجراء مسح على الطرق القائمة، بينما أعربت كوريا الشمالية عن رغبتها في إنشاء طرق جديدة.ويقول بعض المراقبين أيضا إن الكوريتين فشلتا في التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة حول تنفيذ مشروعات التعاون بين الكوريتين.