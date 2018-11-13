الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على الوفاء بالتزاماتها في قمة يونيو

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حثت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية على الوفاء بالتزاماتها تجاه نزع أسلحتها النووية بناء على ما تم الاتفاق عليه في القمة بين البلدين التي عقدت في سنغافوره في شهر يونيو الماضي.وجاء ذلك بعد صدور تقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في الولايات المتحدة أكد وجود قواعد للصواريخ في كوريا الشمالية غير معلن عنها.ونقل راديو آسيا الحرة في تقرير بثه اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد التزم خلال قمته مع الرئيس "دونالد ترامب" في سنغافوره في شهر يونيو الماضي، بنزع سلاحه النووي نهائياً وتفكيك برامجه للصواريخ الباليستية،.وأشار الراديو إلى أن هذا الموقف الذي عبرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية جاء تعليقا على تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أمس الاثنين، الذي تمكن من تحديد ما لا يقل عن 13 موقعا من بين 20 قاعدة صاروخية غير معلن عنها داخل كوريا الشمالية.كما نقل التقرير عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها إن الرئيس ترامب أكد أن مستقبلًا أكثر إشراقا ينتظر كوريا الشمالية وشعبها إذا ما أوفى الزعيم الكوري الشمالي بالتزاماته التي قطعها في قمة سنغافوره.