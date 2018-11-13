إس كيه وايفرنز يفوز ببطولة دوري البيسبول الكورية لعام 2018

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فاز فريق "إس كيه وايفرنز" بلقب بطولة البيسبول للمحترفين في كوريا الجنوبية لعام 2018.وحقق فريق "إس كيه وايفرنز" أربعة انتصارات وخسارة واحدة في تصفيات أفضل سبعة فرق، ليفوز باللقب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.وقد فاز فريق "إس كيه وايفرنز" على فريق "دوسان بيرز" بنتيجة 5 مقابل 4 في المباراة السادسة التي أقيمت في ملعب "جام شيل" في سيول أمس الاثنين.وكانت آخر مرة يفوز فيها فريق "إس كيه وايفرنز" ببطولة البيسبول الكورية في عام 2010.وبهذا بلغ عدد مرات فوز فريق "إس كيه وايفرنز" بدوري البيسبول الكوري حتى الآن أربع مرات منذ عام 1982، الذي تأسست فيه منظمة البيسبول الكورية.