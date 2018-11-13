تقرير يقول إن كوريا الشمالية تحتفظ بقواعد صاروخية غير معلن عنها

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قالت مؤسسة بحثية أمريكية في تقرير أصدرته أمس اثنين إنها حددت على الأقل 13 من بين 20 قاعدة صاروخية غير معلن عنها داخل كوريا الشمالية.وأضاف تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي أنه تم رصد عمليات صيانة وتحسينات طفيفة في البنية التحتية في بعض تلك المواقع.وأوضح التقرير أن المواقع الصاروخية التي تم تحديدها مبعثرة في مناطق نائية وجبلية عبر كوريا الشمالية، ويمكن استخدامها لإيواء صواريخ بالستية ذات نطاقات مختلفة، ومن المعتقد أن أكبرها قادر على ضرب أي موقع في الولايات المتحدة.وأشار "جوزيف بيرموديز" الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في التقرير إلى أن موقع "ساك كان مول" الذي يعد الأقرب إلى الحدود مع كوريا الجنوبية وعاصمتها سيول، يبدو "نشطًا وذا وضع جيد".ويذكر أن كوريا الشمالية لم تعترف بأي قاعدة من قواعد الصواريخ الموجودة لديها.ويرى المحللون أن الكشف الدقيق عن الأسلحة النووية وقدرات الصواريخ في كوريا الشمالية سيكون جزءًا مهمًا من أي اتفاق لنزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.