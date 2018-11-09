الرئاسة الكورية تقلل من أهمية تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية

Photo : KBS News

قلل المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية من أهمية تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، الذي أكد أنه رصد 13 قاعدة لتشغيل الصواريخ على الأقل من أصل 20 قاعدة غير معلن عنها، داخل كوريا الشمالية، وأشار إلى وجود بعض عمليات الصيانة والتحسينات البسيطة في بعض تلك المواقع.وصرح المتحدث باسم الرئاسة "كيم أوي كيوم" اليوم الثلاثاء بأن المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تدرك بالفعل وجود هذه القواعد، وقد رصدتها من خلال الأقمار الصناعية.وقال كيم إن قاعدة الصواريخ "ساك غان مول" المذكورة في التقرير تتعامل مع الصواريخ قصيرة المدى، وليس صواريخ سكود أو الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وكان التقرير قد ذكر أن موقع "ساك غان مول" القريب من الحدود الكورية الجنوبية وعاصمتها سيول، قد ظل "في حالة من النشاط ويتم المحافظة عليه بصورة معقولة".وأشار المتحدث أيضًا إلى أنه من غير الملائم أن تصف بعض وسائل الإعلام الأمريكية بيونغ يانغ بأنها مخادعة لوجود هذه القواعد الصاروخية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لم تتعهد بإغلاقها ولا توجد أي مفاوضات جارية بشأن تلك القواعد حاليا.