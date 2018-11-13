فرقة بي تي إس تفوز بلقب أفضل فرقة وأغنية في جوائز الجمهور

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فازت فرقة بي تي إس الكورية الجنوبية بأكثر الألقاب في جوائز اختيار الجمهور لعام 2018.ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، حصلت الفرقة الشبابية الكورية على لقب أفضل فرقة وأغنية وأفضل فيديو موسيقي، في الحفل السنوي لتوزيع الجوائز في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا يوم الأحد الماضي.وتعد جوائز اختيار الجمهور هي الجائزة الكبرى الوحيدة التي يتم فيها اختيار الفائز اعتمادًا على أصوات المعجبين والجمهور.وفي فئة أفضل مجموعة، تغلبت فرقة بي تي إس على فرق كثيرة.وفي الشهر الماضي، أصبحت الفرقة المكونة من 7 أعضاء أول فرقة كورية تفوز بجائزة أفضل فنان اجتماعيًّا، في حفل الجوائز الموسيقية الأمريكية.