تقرير يحذر من مضاعفة حصص الأسر المؤسسة للشركات الكبرى

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كشف تقرير رسمي عن أن رؤساء الشركات الكبرى في كوريا قد قاموا وأفراد أسرهم بزيادة أسهمهم في الشركات بأكثر من الضعف بعد تحويل هيكل ملكيتهم لتلك الشركات إلى شركات قابضة.وقال التقرير الصادر عن لجنة التجارة العادلة اليوم الثلاثاء إن من بين 19 شركة قابضة، قام 12 منها مملوكة لأعضاء أسر بتغيير أسهمهم في الشركات الفرعية إلى أسهم شركات قابضة، وهو ما ساعد على زيادة أسهم رؤساء تلك الشركات بنسبة 28,2%، وزيادة أسهم أسرهم بنسبة 44,8%.ودعت لجنة التجارة العادلة، الي تعمل على مكافحة الاحتكار، إلى إجراء مراجعة منهجية، مشيرة إلى أن الجهود الرامية إلى حل ترتيبات التقاطع بين ملكية الأسهم في الشركات التابعة للشركات الكبرى قد أدت إلى زيادة سيطرة الأسر على تلك الشركات.وأشار التقرير أيضا إلى أن الشركات القابضة في الشركات الكبرى تعتمد بقوة على التجارة داخل المجموعة، وقد وسعت من وجودها فيما يسمى بالشركات الفرعية الثانية والثالثة.