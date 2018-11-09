الحكومة الكورية تعلن عن تشديد التدابير لمكافحة السُكر

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تسعى الحكومة مجددا إلى تعيين مناطق خالية من تناول المشروبات الكحولية، في محاولة للحد من استهلاك الكحوليات والجرائم ذات الصلة باحتسائها.وأعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليوم الثلاثاء عن تدابير للحد من تناول الكحوليات، تشمل فرض حظر على بيع وتناول المشروبات الكحولية في المدارس ومراكز الشباب والمرافق الطبية، وكذلك الأماكن العامة مثل الحدائق والمكتبات.كما ستقوم الوزارة بتشديد القواعد الخاصة بالإعلانات عن المشروبات الكحولية.يُشار إلى أن الحكومة الكورية فشلت في عامي 2012 و2015 في محاولاتها لتعيين مناطق خالية من شرب الكحوليات بسبب معارضة الرأي العام.