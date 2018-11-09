ترامب يؤكد معرفته بوجود قواعد صاروخية مخفية في كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس الثلاثاء إن إدارته على علم بوجود قواعد صاروخية كورية شمالية غير معلن عنها، وقد كشف عنها باحثون أمريكيون.وكتب "ترامب" تغريدة في صفحته على موقع "تويتر" قال فيها إن التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بشأن تطوير قواعد الصواريخ في كوريا الشمالية "غير دقيق"، كما وصفه بأنه عبارة عن "المزيد من الأخبار المزيفة".وقال إن الولايات المتحدة على دراية كاملة بالمواقع التي تحدث عنها التقرير، وأنه لم يحدث أي شيء خارج الحدود الطبيعية، مؤكدا على أنه سيكون أول من يكشف عن أي أخبار إذا تدهورت الأمور للأسوأ.وكان باحثون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، الذي يعتبر مؤسسة فكرية بارزة في واشنطن، قد قالوا في تقرير نُشر أول من أمس الاثنين، إن صورا التقطت عبر الأقمار الصناعية كشفت عن وجود 13 قاعدة صاروخية لم تعلن كوريا الشمالية وجودها.كما قال تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن كوريا الشمالية خدعت الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث عرضت تفكيك موقع رئيسي لإطلاق الصواريخ، بينما استمرت في إجراء تحسينات على أكثر من اثني عشر موقعا آخر يمكنها إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا حربية تقليدية أو نووية.