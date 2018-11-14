الرئيس الكوري يحضر قمة كوريا وآسيان ويعقد قمة مع بوتين

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يحضر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" اليوم الأربعاء القمة بين كوريا ورابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، في سنغافوره.وخلال القمة، من المتوقع أن يروج "مون" لسياسات حكومته المسماة بـ"سياسات الجنوب الجديدة"، التي تسعى إلى إقامة روابط سياسية واقتصادية أقوى مع دول "آسيان". كما ينتظر أن يقترح "مون" عقد قمة خاصة بين كوريا وآسيان خلال العام القادم لزيادة تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.وسوف يعقد الرئيس الكوري أيضا قمة مع الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" بعد ظهر اليوم لبحث التعاون الثنائى حول نزع السلاح النووى من كوريا الشمالية.ويسعى المكتب الرئاسي الكوري كذلك إلى ترتيب محادثات قمة ثنائية بين "مون" وكل من نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس"، والرئيس الصينى "شى جين بينغ"، على هامش اجتماعات آسيان في سنغافوره، واجتماعات قمة "آبيك" في بابوا غينيا الجديدة.