مسؤولون شماليون يزورون كوريا الجنوبية لحضور منتدى دولي للسلام

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تبدأ مجموعة من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين زيارة إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء تستغرق أربعة أيام، لحضور منتدى دولي للسلام في مقاطعة كيونغ كي.ومن المقرر أن يصل الوفد المكون من سبعة أعضاء الى مطار إنتشون الدولى بعد ظهر اليوم، ثم يتوجه إلى مقاطعة كيونغ كي لحضور "المنتدى الدولى للسلام والازدهار" الذي تستضيفه حكومة المقاطعة بالتعاون مع جمعية "آسيا والمحيط الهادئ"، في مدينة كويانغ.وسيقوم الوفد الكوري الشمالي الذي يقوده "ري جونغ هيوك" نائب رئيس لجنة السلام الكورية الشمالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، و"كيم سونغ هيه" مديرة المكتب التكتيكي للجبهة المتحدة، بزيارة وادي "بان كيو تكنو فالي" في مدينة "صونغ نام" غدا الخميس، حيث توجد هناك العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات. وفي يوم الجمعة، سيزور الوفد الكوري الشمالي جناح "إيم جين غاك" الذي يقع بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ثم يحضر منتدى السلام في "كويانغ".وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد ذكرت في وقت سابق أنه ليس لديها خطة لعقد أي اجتماع على المستوى الحكومي مع الوفد الكوري الشمالي، حيث إن المنتدى تنظمه حكومة محلية ومنظمة خاصة، لكنها لم تستبعد إمكانية اتصال مسؤولين كوريين شماليين بنظرائهم من الكوريين الجنوبيين.