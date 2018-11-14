اليابان تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد كوريا

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تقدمت اليابان بشكوى رسمية لمنظمة التجارة العالمية ضد كوريا الجنوبية بشأن الدعم الحكومي لشركات بناء السفن الكورية الجنوبية.ووفقا لبيان صادر عن منظمة التجارة العالمية نشرته أمس الثلاثاء، فإن اليابان تدعي أن الحكومة الكورية قد اتخذت إجراءات دعم تتعلق بالتطوير والإنتاج والتسويق وبيع وشراء السفن التجارية، بما في ذلك السفن المصممة لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وحاويات الشحن.وطلبت طوكيو إجراء مشاورات ثنائية مع كوريا الجنوبية، وهي الخطوة الأولى في إطار عملية تسوية المنازعات حسب قواعد هيئة التجارة العالمية. وإذا فشلت المحادثات الثنائية في التوصل إلى حل للمشكلة، سيتم تقديم القضية إلى لجنة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.وتدعي الحكومة اليابانية أن الحكومة الكورية ظلت تقدم منذ عام 2015 مساعدات مالية بلغ مجموعها حوالي 12 تريليون وون، أي أكثر من 10 مليارات دولار، إلى شركة "ديه وو" لبناء السفن والهندسة البحرية، مما مكّن الشركة من تخفيض أسعارها بشكل حاد، وبالتالي حصلت على المزيد من الطلبيات، وهو ما تسبب بدوره في حدوث منافسة مفرطة في صناعة بناء السفن العالمية.