موقع الشمال 38 يقول إن نيويورك تايمز بالغت في قواعد الصواريخ في كوريا الشمالية

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قال موقع "الشمال 38" إن جريدة "نيويورك تايمز" اليومية الأمريكية قد بالغت في محتوى التقرير الذي أصدره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الدولية في واشنطن حول قواعد الصواريخ الموجودة في كوريا الشمالية.جا ذلك في مقال كتبه "ليون سيغال" مدير مشروع التعاون الأمني في شمال شرق آسيا في لجنة دراسات علوم الاجتماع ضمن موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أمس، بعنوان "انتقادات لتقرير صحيفة نيويورك تايمز حول الصواريخ الكورية الشمالية".وأوضح الباحث في المقال أن الصحيفة الأمريكية استخدمت طريقة المبالغة المتطرفة بدلا من الإفادة السليمة ونشرتها في الصفحة الأولى، مما أضر بالقراء.وأشار إلى أن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لم تتوصلا بعد إلى اتفاق حول منع نشر الصواريخ الكورية الشمالية، كما أن واشنطن لم قترح أي أجراء في هذا الشأن حتى الآن. وأضاف أن تعليق نشر الصواريخ وإنتاجها عبر التفاوض يجب تنفيذه بعد التوقف عن إنتاج مواد الانشطار النووي، وهو ما يمكن التوصل إليه عبر الحوار الكوري الشمالي الأمريكي حول الإبلاغ عن الممتلكات الكورية الشمالية من الأسلحة النووية والصواريخ.