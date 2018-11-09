توقعات باستمرار نمو شركات الطيران منخفضة التكلفة في العام القادم

توقع تقرير متخصص أن تواصل شركات الطيران منخفضة التكلفة نموها السريع والكبير حاليا، خلال العام القادم أيضا بنسبة تصل إلى حوالي 20%، كما توقع التقرير أن تواجه شركات الطيران الكبرى ركودا في السوق خلال نفس الفترة.وقام الدكتور "سون هونغ كو" من المعهد الكوري لبحوث المرور بإعداد التقرير بعنوان "توقعات الطلب على الرحلات الجوية في عام 2019"، وقدمه في ندوة عقدت مساء اليوم حول توقعات صناعة الطيران، حيث قام بتحليل نوعيات وأعداد المسافرين عبر الرحلات الجوية المحلية والدولية والطلب على الشحن الجوي.وحسب نتيجة التحليل، من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبر الرحلات الجوية الدولية ما بين 88 مليونا و94 مليون مسافر في العام القادم، بزيادة تصل إلى 9% بالمقارنة مع العام الحالي.وحسب أنواع شركات الطيران، من المتوقع أن يبلغ عدد المسافرين عبر الرحلات الدولية بواسطة الطائرات منخفضة التكلفة 30 مليونا و360 ألف مسافر في العام القادم، بزيادة تبلغ 19.6% بالمقارنة مع العام الحالي. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في عددهم 24.9% خلال هذا العام.وتوقع التقرير أيضا أن تسعى شركات الطيران منخفضة التكلفة إلى زيادة القدرة على استيعاب المسافرين باستمرار من خلال تنويع الرحلات الجوية.وفي المقابل، من المتوقع أن تعاني شركات الطيران الكبرى من ركود النمو في السوق.وطبقا للتقرير، سيبلغ عدد المسافرين باستخدام شركات الطيران الكبرى 33 مليونا و690 ألف مسافر في العام القادم بزيادة 0.1 % فقط بالمقارنة مع العام الحالي.تجدر الإشارة إلى أن معدل الزيادة في عدد المسافرين بواسطة طائرات شركات الطيران الكبرى خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغ 3.8%، بينما بلغ معدل زيادة المسافرين عبر الطائرات منخفضة التكلفة حوالي 40%.