محادثات بين مون وبوتين حول السلام في شبه الجزيرة الكورية

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قال الرئيس مون جيه إين إنه يتوقع أن تحقق اجتماعات القمة المرتقبة بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة والشمال "تقدمًا كبيرًا" في عملية نزع السلاح النووي وبناء السلام.أدلى مون بهذا التصريح خلال اجتماع القمة الذي جمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في سنغافورة، في إشارة إلى خطة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لزيارة سيول، والاجتماع مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وخلال المحادثات، شكر مون بوتين على اهتمامه ودعمه فيما يتعلق بجهود بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية.وردًّا على ذلك، سلط بوتين الضوء على التعاون الوثيق بين سيول وموسكو، بما في ذلك القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية.كما أشار الرئيس الروسي إلى التجارة النشطة بين البلدين، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا بين دول آسيا والمحيط الهادي. وقال إن التجارة الثنائية بين البلدين قد نمت بنسبة 27% في عام 2017 على أساس سنوي، وزادت بنسبة 20% حتى الآن هذا العام.