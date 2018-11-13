المكتب الرئاسي ينفي مخالفة المبادئ عند تعيين وزراء

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رفض المكتب الرئاسي الكوري الادعاء بأن بعض الوزراء الذين تم تعيينهم دون موافقة البرلمان بمن فيهم وزير البيئة "جو ميونغ ليه"، قد خالفوا أهم معايير التعيين.جاء ذلك في تقرير أصدره المكتب الرئاسي أمس، حيث قال إن عدد الوزراء أو المناصب الأعلى من منصب الوزير، الذي تم تعيينهم دون موافقة البرلمان منذ انطلاق الحكومة الحالية، يبلغ ثمانية، ولم يكن هناك أي حالة مخالفة للمبادئ فيما بينهم.جاء ذلك ردا على ما أثاره حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير من شكوك حول تعيين وزير البيئة "جو" رغم ثبوت تزويره لمحل سكنه وتهربه من الضرائب في عملية توريث وغيرها، حيث اعترض الحزبان بشدة على إصرار الرئيس "مون جيه إين" على تعيينه، كما طالبا بإقالة "جو كوك" مساعد الرئيس للشؤون المدنية.الجدير بالذكر أن المكتب الرئاسي كان قد أعلن في شهر نوفمبر من العام الماضي عن سبعة معايير لاستبعاد تعيين كبار الموظفين الحكوميين، وتشمل: التهرب من الخدمة العسكرية، والتهرب من الضرائب، واكتساب ثروة بشكل غير قانوني، وتزوير عنوان الإقامة، وممارسة أعمال غير شرعية في البحوث العلمية، وقيادة سيارة تحت تأثير الخمر، وارتكاب جرائم جنسية. وقالت الرئاسة إنها سوف تبعد من يخالف أحد هذه المعايير عن التعيين.