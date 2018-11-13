مون وبوتين يبحثان الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية

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صرح المكتب الرئاسي في سيول بأن الرئيس "مون جيه إين" التقى بنظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بعد ظهر أمس الأربعاء، على هامش مشاركتهما في اجتماعات آسيان التي تعقد حاليا في سنغافوره.وأوضح "كيم أوي كيوم" المتحدث باسم الرئاسة الكورية أن بوتين طالب خلال المباحثات يره الكوري "مون جيه إين" بتنفيذ خطوات مناسبة إذا تقدمت الإجراءات الكورية الشمالية الخاصة بنزع الأسلحة النووية.وردا على ذلك طالب الرئيس مون روسيا بأن تقوم بدور إيجابي حتى تتخذ كوريا الشمالية مثل تلك الإجراءات بشكل أكثر جرأة.وأضاف المتحدث أن الرئيسين تبادلا الآراء حول شروط وظروف تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، حيث أتاحت لهما المباحثات فرصة لتبادل الآراء بشكل صريح حول الأوضاع الحالية في شبه الجزيرة الكورية.وحول خطة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لزيارة روسيا، قال المتحدث إن بوتين أشار إلى أن كيم مهتم بهذه الزيارة، وأنه تجرى حاليا المناقشات ذات الصلة.