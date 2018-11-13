وقف التعاملات في أسهم شركة سام سونغ بيولوجيكس

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قررت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة التابعة لمجلس الرقابة المالية في كوريا إلى استنتاج بأن إعادة تقييم أسهم شركة "سام سونغ لوجيكس" المتخصصة في الأدوية الحيوية، في عام 2015، كان عبارة عن "تلاعب محاسبى متعمد".ونتيجة لذلك، أوقف مركز التعاملات الكوري التعامل مع أسهم الشركة فورا، حيث انطبق بذلك على الشركة جميع شروط وقف التعامل في أسهمها، بما في ذلك التعرض لدعوى قضائية بتهمة مخالفة معايير معالجة المحاسبة، واحتمال تعرض أسهمها للشطب من البورصة.ويذكر أن إجمالي قيمة أسهم شركة "سام سونغ بيولوجيكس" تبلغ حوالي 30 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 27 مليار دولار، وهو ما يعني أنها سادس أكبر الأسهم من بين أسهم الشركات المسجلة في البورصة الكورية.ويقول المراقبون إن الصدمة الناتجة عن وقف التعامل في أسهم الشركة كبيرة، وإذا تم شطبها من البورصة فسيكون لذلك آثار هائلة.