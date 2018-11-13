الحكومة توافق على زيارة وفد من رجال الأعمال إلى كوريا الشمالية

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من المقررأن يقوم 97 من رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين الذين ينتمون لاتحاد التجار الكوريين في الخارج، بمن فيهم 80 يعملون حاليا في الخارج، بزيارة إلى كوريا الشمالية تستمر 4 أيام.وصرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أمس بأنها وافقت على زيارة رجال الأعمال إلى كوريا الشمالية للمشاركة في "مؤتمر بيونغ يانغ لرجال الأعمال الكوريين العاملين في الخارج من أجل السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية في عام 2018".وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من اللجنة الكورية الشمالية للسلام في آسيا والمحيط الهادئ والاتحاد القومي للتعاون الاقتصادي.وسيغادر الوفد مدينة "صون يانغ" الصينية اليوم على متن طائرة متجهة إلى بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية، حيث يقيمون هناك حتى الثامن عشر من هذا الشهر لبحث فرص الاستثمار من خلال زيارات ميدانية ومشاورات مع مسؤولين كوريين شماليين.يذكر أن حوالي تسعين رجل أعمال يعملون حاليا في كوريا الجنوبية ظلوا يسعون إلى زيارة كوريا الشمالية للمشاركة في هذا المؤتمر إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم موافقة وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.وقال مسؤول في الوزارة إنه تم شرح أهداف هذه الزيارة للجانب الأمريكي مسبقا، موضحا أن الزيارة لا تتعلق باستئناف التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.