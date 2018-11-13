تراجع معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين للأسبوع السابع على التوالي

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استمرت معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين في التراجع للأسبوع السابع على التوالي.ووفقًا لتقرير تضمن نتائج مسح أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف وخمسمائة شخص من جميع أنحاء البلاد في الفترة بين يومي الاثنين والأربعاء، أجاب 53% من المشاركين بأن الرئيس يقوم بعمل جيد، بانخفاض 1.6% عن الأسبوع الماضي، بينما أجاب أكثر من 39% من المشاركين بإجابة سلبية حول أداء الرئيس، بزيادة 1.1%.وقال التقرير إن سبب هذا التراجع هو الوضع الاقتصادي الذي فاقمته الأنباء عن تراجع المؤشرات الاقتصادية وفشل السياسات الحكومية.وأضاف التقرير أن المشاركين في الاستطلاع تأثروا على ما يبدو بتقرير صحيفة نيويورك تايمز حول القواعد الصاروخية السرية في كوريا الشمالية، فضلًا عن النزاع السياسي حول شحنة فاكهة اليوسفي التي أهدتها سيول إلى بيونغ يانغ ردًّا على هدية كوريا الشمالية المتمثلة في طنين من الفطر.ويبلغ مستوى الثقة في المسح 95%، مع هامش خطأ زائد أو ناقص 2.5%.