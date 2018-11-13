انعقاد اختبارات القبول بالجامعات

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عقد اليوم الخميس اختبار القدرات الدراسية السنوي للجامعات في 1000 موقع اختبار في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة حوالي 595 ألف طالب.وقد بدأت الاختبار باختبار في اللغة الكورية في الساعة 8:40 صباحًا، وأعقبته اختبارات الرياضيات واللغة الإنغليزية والتاريخ والعلوم، وانتهت الاختبارات في الساعة 5:40 مساء.وكما هو الحال في السنوات السابقة، قامت المكاتب الحكومية والشركات بتأجيل موعد بدء العمل من التاسعة إلى العاشرة صباحًا، من أجل تخفيف حركة المرور خلال ساعة الذروة الصباحية.كما تم حظر إقلاع الطائرات وهبوطها لمدة 35 دقيقة في أثناء أداء اختبارات الاستماع في اللغة الإنغليزية، بدءًا من الساعة 1:05 ظهرًا.