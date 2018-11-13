الرئيس مون يحضر اجتماعات قمة آسيان

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من المقرر أن يلتقي الرئيس مون جيه إين مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الخميس في سنغافوره.وفي أول لقاء بينهما منذ أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوية في شهر فبراير الماضي، من المتوقع أن يناقش مون وبنس سبل تحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإحلال السلام في المنطقة.وبعد الاجتماع، سيشارك الرئيس مون في قمة آسيان زائد ثلاثة، وهو اجتماع للدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والصين واليابان.كما يعتزم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه حضور القمة، ولكن لم يتم تنظيم قمة ثنائية بينه وبين الرئيس مون.ومن المقرر أيضًا أن يشارك الرئيس في قمة شرق آسيا الثالثة عشرة، وهو اجتماع إقليمي لدول شرق وجنوب آسيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة واستراليا.