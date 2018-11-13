إدانة الشركات الكورية الجنوبية بالتلاعب في صفقات الوقود للجيش الأمريكي

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وافقت ثلاث شركات كورية جنوبية على دفع ما مجموعه 260 مليار وون، أي حوالي 230 مليون دولار، لتورطها في التلاعب في صفقات تزويد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية بالوقود.وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء أن شركات "إس كيه للطاقة" و"جي إس كالتكس" و"هان جين للنقل" ستتم إدانتها لتورطها في تثبيت أسعار الوقود المباع إلى القواعد العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية.وستسدد الشركات 154 مليون دولار كتعويض مدني للولايات المتحدة، و82 مليون دولار كغرامات جنائية.وقالت الإدارة إن التلاعبات قد بدأت في مارس 2005 واستمرت حتى عام 2016.وذكرت المصادر أن الشركات قد قامت بتثبيت الأسعار والتلاعب في الصفقات لمدة 10 سنوات تقريبًا، مما كلَّف وزارة الدفاع الأمريكية مبالغ أكبر بكثير لتوفير إمداداتها من الوقود في كوريا الجنوبية.