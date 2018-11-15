انتخاب الكوري الأمريكي آندي كيم للكونغرس الأمريكي

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تم انتخاب مرشح الحزب الديمقراطي، الأمريكي من أصل كوري "آندي كيم" لعضوية مجلس النواب الأمريكي، ليصبح أول كوري يُنتخب للكونغرس منذ ما يقرب من 20 عامًا.وقد نشر منافسه "توم ماك آرثر"، النائب الحالي، منشورًا على فيسبوك مساء الأربعاء قال فيه إنه اتصل بكيم مقرًّا بفوزه، موضحا أن عدد الأصوات التي تم إحصاؤها كافية لجعل النتيجة واضحة.وكانت وكالة "أسوشيتد بريس" قد أعلنت فوز كيم رسميًّا أمس الأربعاء، رغم عدم اكتمال فرز الأصوات.وتأتي هذه النتيجة بعد ثمانية أيام من انعقاد الانتخابات النصفية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي.ويعد كيم هو ثاني عضو من أصل كوري، بعد جيه كيم، الذي انتخب للكونغرس بين عامي 1993 و1999.أما المرشحة الأخرى من أصل كوري، وهي يونغ كيم، فما زالت المنافسة بينها وبين خصمها مستمرة.ووفقًا لقناة سي إن إن، فإن كيم تقدمت على منافسها الديمقراطي جيل سيسنيروس بفارق ضئيل، حتى أمس الأربعاء.وإذا تم انتخابها، فسوف تصبح أول امرأة أمريكية من أصل كوري تصبح عضوا في الكونغرس.