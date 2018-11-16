الرئيس مون يتوقع مشاركة كوريا الشمالية في الاجتماعات الإقليمية للآسيان

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قال الرئيس مون جيه إين إنه يتوقع من كوريا الشمالية أن تنفذ تعهداتها بنزع السلاح النووي، وأن تشارك في الاجتماعات الإقليمية التي تنظمها رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).صرح مون بذلك في قمة شرق آسيا المنعقدة في سنغافورة أمس الخميس، حيث تحدث عن التقدم في العلاقات بين الكوريتين من خلال اجتماعات القمة الثلاثة التي عقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام.وقال إن الجهود النشطة ما زالت جارية لحل القضايا ذات الصلة، على أساس من الاعتقاد بأن السلام في شبه الجزيرة الكورية سيؤدي إلى السلام والازدهار المشترك للمنطقة بأسرها.كما تحدث عن التوقعات بزيارة كيم إلى سيول، واجتماعه مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المستقبل القريب.وقال مون إن كوريا الجنوبية ستتعاون بشكل وثيق مع الدول الأعضاء في قمة شرق آسيا، وستواصل العمل من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.وكان مون قد قال أول أمس الأربعاء إنه ينظر في اقتراح يدعو الزعيم الكوري الشمالي إلى قمة خاصة بين كوريا الجنوبية ودول الآسيان في العام المقبل.